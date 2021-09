ZIUA-n amiaza mare: DGASP Constanta, sufocata de solicitari. S-a triplat numarul persoanelor cu boli mintale

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC este institutia din subordinea Consiliului Judetean Constanta care, in ultimul an, in contextul pandemiei, a fost expusa… [citeste mai departe]