Stiri pe aceeasi tema

- Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor in prezent arestati in alta cauza :ANGHEL SANDU, sub aspectul savarsirii tentativei la infractiunea…

- Procurori ai Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au finalizat cercetarile și au dispus trimiterea in judecata a inculpaților (in prezent arestati in alta cauza):- ANGHEL SANDU, sub aspectul savarsirii tentativei…

- Doi barbati, din Sebes, acuzati de tentativa de omor, au fost trimisi in judecata de Parchetul de pe langa Tribunalul Alba, dupa o bataie cu levierul in oraș. Alți doi au ajuns in spital. Padurean Marian, in varsta de 42 ani, si Dani Alin Silviu in varsta de 30 ani sunt acuzati ca au lovit […]

- Șeful Poliției Romane, Catalin Ionita, a anunțat deschiderea unui dosar penal pentru poligraful de la Buzau, unde unitatea de elita a DNA trimitea cu dedicație denunțatorii. Toate probele stranse in cadrul anchetei interne vor fi trimise la Parchetul General. Acest dosar penal vizeaza modul in care…

- Ceplinsche Adrian (18 ani) si Mircea Mihai Constantin (23 ani) au fost trimisi in judecata pentru tentativa de omor dupa ce l-au batut crunt pe Dumitru Neculai intr-un pasaj din Brasov. L-au lovit pe batran de 21 de ori in 38 de secunde.

- Ceplinsche Adrian (18 ani) si Mircea Mihai Constantin (23 ani) au fost trimisi in judecata pentru tentativa de omor dupa ce l-au batut crunt pe Dumitru Neculai intr-un pasaj din Brasov. L-au lovit pe batran de 21 de ori in 38 de secunde.

- Procurorii Parchetului General l-au trimis in judecata pe cetateanul german Pop Zeno pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani, acesta fiind acuzat ca a detinut si vandut piese de tezaur furate din situl arheologic din Muntii Orastiei, printre care o bratara de aur, podoabe dacice, monede…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Suceava, au finalizat cercetarile intr-un dosar privind fapte de proxenetism si trafic de persoane, sub forma constituirii de grup infractional organizat. In total au fost ...