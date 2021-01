BERBECEANU, foarte acid cu CIOLACU: ”Dacă s-ar fi vaccinat după toate mamele și după toți bolnavii cronici…” Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, vineri, pe Facebook, ca s-a vaccinat impotriva COVID-19, doar dupa ce mamei sale i-a fost administrat serul. "Nu as fi putut niciodata sa ma vaccinez inaintea ei, unul dintre numerosii bolnavi cronici din Romania", a sustinut Ciolacu, afirmand ca Guvernul ar trebui sa faca mai mult pentru persoanele vulnerabile. Prefectul Capitalei Traian Berbeceanu a reacționat, spunand ca daca liderul PSD s-ar fi vaccinat dupa toate mamele și dupa toți bolnavii cronici din țara asta atunci spusele sale ar fi avut sens. „Poate, daca s-ar fi vaccinat dupa toate mamele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

