Berbeceanu anunță că va fi schimbat din funcția de prefect al Capitalei ​​Cu funcția de prefect al Capitalei adjudecata în negocieri de USR-PLUS, Traian Berbeceanu, actualul prefect, anunța pe Facebook ca va fi înlocuit și-i ureaza succes succesorului sau.

&"Revocarea din funcția de prefect al municipiului București, ca și numirea dealtfel, sunt decizii politice, firești. Am acceptat acesta funcție în urma cu trei luni, cu multa buna-credința, într-o perioada deosebit de complicata. Am avut un mandat scurt, dar plin de provocari dintre cele mai grele, carora nu le-aș fi facut fața fara ajutorul vostru, al bucureștenilor, în primul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

