Berbeceanu: A început activitatea în cinci noi centre de vaccinare împotriva COVID-19 în Bucureşti Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anuntat, luni, ca a inceput activitatea in cinci noi centre de vaccinare impotriva COVID-19 din Bucuresti. "Astazi a debutat activitatea in cele cinci noi centre, cu 22 puncte de vaccinare, deschise in municipiul Bucuresti, dedicate in prima faza vaccinului AstraZeneca. Atat programarile, cat si activitatea de vaccinare propriu-zisa functioneaza foarte bine! Am fost incantat sa constat ca persoanele intalnite in zonele pre si post vaccinare erau multumite de serviciile medicale si de conditiile oferite", a scris Berbeceanu, pe Facebook . El le-a multumit… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

