- Avand in vedere apropierea unui sezon turistic estival foarte aglomerat, in care vacanțelor li se adauga doua competiții majore internaționale – Campionatul European de Fotbal, care se va desfașura in Germania, și Jocurile Olimpice de Vara de la Paris – și ținand cont de problemele cu care s-au confruntat…

- Romania se pregatește sa participe la Campionatul European din Germania și a luat o decizie surprinzatoare in privința echipamentului pe care il va purta la turneul final. Președintele Federației Romane de Fotbal a facut un anunț neobișnuit legat de acest aspect.

- Patru arbitri romani, in frunte cu Istvan Kovacs, vor oficia la Campionatul European de fotbal - EURO 2024, care va avea loc in Germania in perioada 14 iunie-14 iulie, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal.Comisia de Arbitri a UEFA a anuntat 18 brigazi de arbitri pentru cele 51 de partide ale…

- Campionatul European de Fotbal este unul dintre cele mai așteptate și mai mari evenimente sportive din Europa. Cele mai puternice echipe și cele mai mari rivalitați din fotbal se intalnesc pe același teren verde in timpul acestui campionat. In 2024, Campionatul European de Fotbal se desfașoara in Germania.

- Federația Romana de Fotbal (FRF) a lansat astazi, in colaborare cu PRO TV, postul care va transmite EURO 2024, piesa „Visam Impreuna”, care va fi imnul echipei naționale pentru Campionatul European din Germania. Lansata de casa de producție Hahaha Production, piesa „Visam Impreuna” ii aduce impreuna…

- “Pasele intre prieteni merg cel mai bine. Acum e timpul Romaniei sa inscrie! In iunie, si tricolorii si romanii vor face o figura frumoasa in Europa!”, a scirs Ciolacuu pe Facebok.Campionatul European de fotbal va avea loc in perioada 14 iunie – 14 iulie, in Germania. Romania va juca in grupa E, cu…

- Campionatul European de Fotbal organizat in Germania este unul dintre cele doua evenimente sportive de top cu potențial economic major, care vor avea loc in aceasta vara in Europa, deschizand „drumul” inainte de Olimpiada din Paris, arata, intr-o analiza recenta, Radu Puiu, analist financiar in cadrul…

- Fanii din Anglia și Scoția au fost avertizat cu privire la puterea berii germane. Avertismentul a venit inainte de Campionatul European de Fotbal din Germania. Euro 2024 va incepe in luna iunie. Aproximativ o jumatate de milion de britanici vor calatori la vara in Germania. Ministerul britanic de…