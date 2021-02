Berarii germani cer ajutor de stat, forțați să arunce berea nevândută Berarii germani au fost fortati sa arunce berea nevanduta si au cerut autoritatilor sprijin financiar, dupa ce pandemia de coronavirus (COVID-19) a redus cererea, transmite Reuters. In urma impunerii de restrictii pentru stoparea pandemiei de coronavirus (COVID-19), au fost inchise luni de zile barurile si restaurantele, ceea ce a afectat consumul de bere. A fost anulat inclusiv celebrul Oktoberfest de la Munchen. Berarii au cerut Guvernului german sa le acorde sprijin conform programelor menite sa ajute industria sa-si revina in urma crizei. Autoritatile de la Berlin au acordat sprijin financiar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

