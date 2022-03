Unitațile din cadrul rețelelor de benzinarii din Romania avand legaturi cu Rusia au devenit obiectiv special pentru controalele celor de la Protecția Consumatorilor. Acțiuni de verificare au avut loc și in Timiș, iar la finalul verificarilor au fost date amenzi de aproape 30.000 de lei. Pe 28 februarie 2022, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) ... The post Benzinariile Lukoil și Gazprom din Timiș, luate de verificat de Protecția Consumatorilor/FOTO appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .