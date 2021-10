Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, considera ca nu este prioritar un acord comercial cu Marea Britanie. Iar premierul britanic, Boris Johnson a raspuns: “Americanii negociaza foarte dur”. Presedintele SUA, Joseph Biden, a parut sa minimizeze sansele unui acord comercial bilateral cu Marea Britanie,…

- Selectionata de rugby a Australiei va disputa un meci-test contra Japoniei, pe 23 octombrie, la Oita, inaintea turneelor europene ale celor doua echipe, au anuntat, vineri, cele doua reprezentative, citate de AFP. Acesta va fi primul meci pentru echipa Wallabies pe sol japonez dupa sfertul de finala…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, crede despre actuala situație de criza de la guvernare ca s-au aruncat acuzații atât de gratuite și atât de dure, încât e greu sa se refaca aceasta coaliție, deși spune ca nu exista alternativa.”Acum suntem în aceasta situație,…

- Londra a elaborat un plan de contingenta pentru a-si transfera in strainatate bazele unde sunt stationate submarinele nucleare Trident, aflate in prezent pe teritoriul Scotiei, in cazul in care aceasta iși va declara independența, relateaza Financial Times , citat de Agerpres.

- Ministrii britanici vor analiza o posibila relaxare a regulilor privind imigratia, adoptate dupa Brexit, in ideea de a ajuta la rezolvarea crizei de soferi de camion, pe fondul presiunilor crescute venite din partea lanturilor de supermarketuri.

- Serviciul de Sanatate Publica din Anglia a precizat ca 2.295 de oameni este posibil sa fi fost contaminati si alti 3.404 sa fi contractat infectia la meciul din 11 iulie de pe stadionul Wembley din Londra, a informat HotNews , care a preluat date citate de ziarul britanic Times. 67.000 de oameni au…

- Politia britanica va controla de acum inainte in detaliu conturile de pe retelele sociale ale celor care solicita permis de port-arma, a anuntat luni guvernul de la Londra, in urma atacului armat de joi seara de la Plymouth, in sud-vestul Angliei, transmite AFP, potrivit Agerpres. Autorului…

- Guvernul britanic a anuntat vineri ca in urmatoarele doua saptamani cetatenii straini complet vaccinati anti-COVID-19 ar putea veni in Regatul Unit fara sa mai stea in carantina obligatorie, relateaza Afp, citata de Agerpres. ”Este un lucru la care lucram acum foarte intens. In privinta calendarului,…