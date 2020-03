Stiri pe aceeasi tema

- Benzinariile urmeaza sa fie inchise treptat in Italia, incepand de miercuri, cu cele de pe autostrazi, din cauza epidemiei COVID-19, scrie News.ro.Statiile de alimentare cu carburant urmeaza sa fie inchise in mod treptat in Italia, din cauza epidemiei noului coronavirus, au anuntat marti gestionarii…

- Jocurile Invictus, un eveniment sportiv international creat la initiativa printului Harry al Marii Britanii pentru militarii raniti in teatrele de operatii, au fost amanate cel putin un an din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat organizatorii intr-un comunicat citat de Reuters potrivit Agerpres.…

- Vodafone, al doilea operator global de telefonie mobila, a anuntat ca actuala criza provocata de pandemia de coronavirus a dus la cresterea traficului de date in retelele sale, cererea crescand deja cu 50% in unele piete, transmite Reuters. Grupul britanic, care a anuntat miercuri un plan pentru…

- Muntenegru raporteaza primele doua cazuri de infecție cu coronavirus pe teritoriul sau, pacientele fiind doua femei care au ajuns in urma cu 12 zile din Statele Unite și din Spania, a declarat, marți, premierul Dusko Markovic, citat de Reuters preluat de mediafax.Ambii pacienți sunt spitalizați,…

- Papa Francisc a mers pe jos pe strazile pustii ale Romei pentru a se ruga la doua altare pentru sfarsitul pandemiei de coronavirus, dupa ce Vaticanul a anuntat ca celebrarile liturgice din Saptamana Pastelui vor avea loc, in premiera, fara public, informeaza Reuters.Papa Francisc a parasit Vaticanul…

- China a raportat o creștere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dupa 4 zile consecutive în care bilanțul s-a aflat în scadere. Cauza ar fi cetațenii infectați în strainatate cu virusul 2019-nCoV, potrivit Mediafax care citeaza Reuters. China continentala a confirmat…

- La doar cateva ore dupa ce au informat ca sase persoane au contactat virusul, primele cazuri cunoscute de transmitere locala a noului coronavirus, oficialii italieni au anuntat alte opt cazuri, printre care si cinci lucratori sanitari, potrivit Agerpres. Agentia de stiri ANSA a anuntat ca doua persoane…

- Apple prelungeste perioada in care magazinele din China ale companiei vor ramane inchise dn cauza epidemiei provocate de nou coronavirus, chiar daca lucreaza pentru redeschiderea birourilor corporative si a centrelor de contact, a anuntat producatorul de iPhone-uri, citat de Reuters, potrivit news.ro.La…