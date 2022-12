Nivelul accizelor la combustibili va scadea de la 1 ianuarie 2023 cu pana la 143 lei pe 1.000 litri, potrivit Ministerului Finantelor, informeaza Agerpres. Asta inseamna ca vom avea o creștere cu 36 de bani pe litru de benzina și cu 38 de bani pe cel de motorina. Dupa anularea plafonarii prețului la carburanți, toata lumea se aștepta la o creștere e 50 de ani. USR a acuzat vineri, intr-un comunicat de presa ca benzina si motorina se vor scumpi considerabil in urmatoarele zile, dupa ce Guvernul PSD-PNL a decis sa nu mai prelungeasca masura compensarii cu 50 de bani si, in plus, refuza sa aplice…