Benzina şi motorina se ieftinesc din nou. Anunţ oficial de la Guvern "Guvernarea liberala aduce preturi mai mici la carburanti si utilitati. Dupa eliminarea supraaccizei la carburanti, preturile la benzina si motorina au scazut cu 32 bani pe litru de la inceputul anului. Urmeaza reducerea preturilor la energie electrica dupa eliminarea taxei de 2% pe cifra de afaceri din sectorul energetic prin modificarea OUG 114, adoptata de Guvern in aceasta saptamana. Incepand cu 15 ianuarie, noile tarife stabilite de ANRE pentru transport si distributie a energiei electrice vor fi reduse cu valori intre 1,7% si 1,9%", a scris, duminica, danca, pe Facebook. Acesta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

