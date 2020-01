Stiri pe aceeasi tema

- Scaderea accizelor incepand din anul 2020 ar trebui sa aduca o serie de ieftiniri in magazine. Fapt care atrage si scaderea unor facturi. In primul rand prin scaderea accizelor, un plin de carburant ar trebui coste, in medie, cu 22 de lei mai putin. Benzina si motorina ar trebui sa atraga dupa ele ieftiniri…

- Supraacciza la carburanti a fost eliminata miercuri, prin votul deputatilor, legea in acest sens urmand sa fie trimisa la promulgare. In urma acestei decizii, costul unui plin de carburant ar trebui sa scada cu circa 25 lei. Comisia de buget-finante a dat, in unanimitate, un raport de admitere unui…

- Dupa ce parlamentarii au admis propiectul de lege prin care supraacciza la carburanți este eliminata, primele calcule arata ca prețul benzinei și motorinei se va ieftini simțitor, inca de la 1 ianuriarie 2019.

- Mai multe manifestatii au izbucnit vineri seara in orase din Iran dupa anuntul surpriza al guvernului de a majora pretul benzinei, a relatat sambata agentia oficiala de presa IRNA, preluata de AFP și Agerpres.

- Creșterea prețurilor la carburanți este una inevitabila. Șoferii romani vor trebui sa scoata din buzunar ceva mai mulți bani, cand vor merge sa iși alimenteze autoturismele. Anunțul facut de curand nu e unul deloc imbucurator pentru cei care se gandeau ca de anul viitor vor face economii la benzina…

- Carburantii se vor scumpi cu 8 bani pe litru, de la 1 ianuarie, ca urmare a ajustarii accizelor. Accizele la carburanți se ajusteaza anual, cu rata inflației. Ministerul Finanțelor nu a publicat inca noile accize care vor fi platite de consumatori in prețul carburanților de la 1 ianuarie 2020, dar pe…

- Petrom a ieftinit și benzina și motorina vanduta in stațiile companiei cu 5 bani pe litru, marti. Citeste si OMV Petrom, profit net de aproape 2 miliarde de lei, dupa primele sase luni In cea mai ieftina benzinarie a companiei din Capitala, cea de pe Șoseaua Alexandriei, care potrivit…

- Prețul la pompa la cea mai solicitata benzina Premium-95 a scazut in medie cu 50 de bani, la 18,47 lei per litru, iar motorina s-a ieftinit cu 30 de bani pana la o medie de 16,32 lei per litru.