Stiri pe aceeasi tema

- Benzina si motorina se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.58 lei/l și 7.38 lei/l. Benzina s-a ieftinit joi, atat cea standard, cat si cea premium, cu 0,003 la statiile Petrom, Rompetrol, OMV, Mol si Socar, si cu 0,002 lei litrul la statiile Lukoil din tara. Astfel, pentru…

- Vineri, in cele 5 mari orașe din Romania, prețul benzinei varia intre 6,60 lei/litru in București și 6,63 in Iași sau Constanța. In cazul motorinei, cele mai mici prețuri erau tot in Capitala, dar și in Constanța, potrivit agregatorului peco-online.ro. Bucuresti6.607.273.97Cluj Napoca6.637.303.98Timisoara6.617.303.98Iasi6.637.304.00Constanta6.637.273.98 La…

- In ultima perioada au existat tot mai multe scumpiri, iar carburantul nu a fost lasat deoparte. Prețul sau a crescut in aceasta dimineața cu 4 bani pe litru, conform liderului de piața, Petrom.

- Prețul carburanților in Romania, in 8 februarie 2023. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.47 lei/l și 7.61 lei/l. Pretul unui litru de motorina este mai redus azi cu pana la 12 bani in comparatie cu ziua precedenta, dar depinde de statia peco si judetul…

- Vești proaste pentru șoferi! Prețul carburanților a crescut alarmant din nou in Romania. Cat costa astazi 1 litru de benzina sau motorina la noi in țara. Conducatorii auto vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din portofele pentru alimentarea autorismelor.

- Pretul carburantilor a crescut, in ultima luna, cu 7,5% in cazul benzinei si cu 6,4% in cazul motorinei. In Bucuresti, un litru de benzina standard costa, in medie, 6,5 lei, iar un litru de motorina, 7,65. Cu toate acestea, Romania se afla pe primul loc in Uniunea Europeana in topul tarilor cu cea mai…

- Prețul carburanților din Romania a crescut iar. Ultimele scumpiri i-au facut pe romani sa fie mult mai atenți la tot ceea ce consuma, fiind o prroblema majora in toata țara. Care este prețul de astazi la benzina și motorina.

- Carburanții s-au scumpit in prima zi din 2023, dupa ce Guvernul a decis sa nu mai aplice compensarea cu 50 de bani. Astfel, prețul benzinei a crescut cu 36 de bani. Cel mai ieftin litru de benzina standard costa in Romania 6,29 lei. De asemenea, prețul benzinei premium a crescut la 6,75 lei pe litru.…