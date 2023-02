Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) anunța noile prețuri plafon la carburanți pentru acest weekend, 28-29 ianuarie. Benzina se scumpește cu 8 bani, iar motorina cu 3 bani. Astfel, un litru de benzina va costa 25,66 lei, iar unul de motorina 25,23 lei.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat noile prețuri ale caburanților pentru miercuri, 25 ianuarie. Astfel, benzina și motorina se scumpesc cu 25 de bani. Maine, pentru un litru de benzina A95, șoferii vor scoate din buzunar 25,27 de lei, iar pentru unul de motorina, 24,94…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a publicat noile prețuri ale carburanților pentru joi, 12 ianuarie 2023. Benzina se scumpește cu 3 bani, iar motorina cu 2 bani. Astfel, maine, pentru un litru de benzina, șoferii vor scoate din buzunar 23,80 de lei, iar pentrul unul de motorina 23,68…

- Benzina s-a scumpit in noaptea de Anul Nou cu 36 bani/l, iar motorina cu 38 bani/l, in statiile liderului pietei, OMV Petrom, dar si in cele Rompetrol si Mol, in urma deciziei Guvernului de a renunta la reducerea de 50 de bani/l dar si a deciziei Ministerului de Finante de a majora nivelul accizelor.…

- Pretul petrolului creste din nou la marile burse internaționale. Analistii se așteapta sa apara și noi scumpiri la pompa, odata cu noile sancțiuni impuse Federației Ruse de catre Uniunea Europeana și G7.

- Astazi intra in vigoare embargoul impus de Uniunea Europeana asupra importurilor de țiței rusesc adus pe care maritima. Rafinariile nu mai au voie sa importe petrol din Rusia și aduc titei de la distante mai mari, deci mai scump.

- Carburanții continua sa se ieftineasca. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat noile prețuri pentru maine, 22 noiembrie. Astfel, benzina va fi mai ieftina cu 31 bani, iar motorina cu 35 de bani.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a anunțat noile prețuri ale carburanților, pentru miercuri, 9 noiembrie. Benzina se scumpește cu 22 bani, iar motorina cu 2 bani. Astfel, maine, un litru de benzina va costa 26,49 lei, iar unul de motorina 27,72 lei.