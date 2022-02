Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția de guvernare a decis, astazi, reducerea accizei la combustibil cu jumatate. Propunerea a fost validata, insa mai urmeaza discuții cu Comisia Europeana și marile companii distribuitoare de carburanți inainte de a fi aplicata. Potrivit Digi24.ro masura ar urma sa se aplice pentru o perioada de…

- Autoritatile romane ar trebui sa reduca fiscalitatea in sectorul energetic, ceea ce ar duce la preturi mai mici si la atragerea investitorilor, au afirmat, miercuri, reprezentantii OMV Petrom, intr-o conferinta de presa. Recomandarea vine in contextul in care coaliția de guvernare discuta exact opusul:…