- Numai automobilele inmatriculate in Ungaria vor putea cumpara combustibili la preturile plafonate de guvern, incepand de vineri, in timp ce automobilele inmatriculate in strainatate vor cumpara combustibili la preturile pietei, a declarat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban,…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a declarat Serghei…

- Ungaria s-a declarat pregatita sa plateasca gazele naturale rusesti in ruble, daca este nevoie, o pozitie contrara Uniunii Europene (UE), care a refuzat aceasta cerere a Moscovei, relateaza AFP. ”Nu vedem nicio problema in plata in ruble. Daca asta vor rusii, vom plati in ruble”, a anuntat, intr-o conferinta…

- Ministrul francez al Apararii, Florence Parly a afirmat, duminica, la Baza Aeriana „Mihail Kogalniceanu”, ca singurul vinovat pentru razboiul care afecteaza Europa este Vladimir Putin. „In acest razboi nu e decat un singur responsabil: Vladimir Putin. A mintit intreaga lume, simuland calea diplomatiei”.…