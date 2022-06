Stiri pe aceeasi tema

- Plafonarea prețurilor la benzina și motorina: Transportatorii rutieri solicita Guvernului masura Plafonarea prețurilor la benzina și motorina: Transportatorii rutieri solicita Guvernului masura Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT) solicita Guvernului Romaniei plafonarea preturilor carburantilor…

- Parlamentul European (PE) a adoptat miercuri, prin vot, interzicerea - incepand dn 2035 - a vanzarii de vehicule termice noi, in cadrul planului luptei impotriva modificarilor climatice al Uniunii Europene (UE), relateaza AFP. Aceasta masura vizeaza doar vanzarea de masini noi. Vehiculele termice aflate…

- Numai automobilele inmatriculate in Ungaria vor putea cumpara combustibili la preturile plafonate de guvern, in timp ce automobilele inmatriculate in strainatate vor cumpara combustibili la...

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat prețurile la benzina și motorina pentru maine, 24 mai. Astfel, prețul benzinei va crește cu 17 bani, iar cel al motorinei va scadea cu 2 bani. ANRE anunța ca, marți un litru de benzina va costa 30,47 lei, iar un litru de motorina 27,09…

- Mașina viitorului este electrica sau pe hidrogen, se conduce singura și va fi cel mai valoros bun al nostru. Sunt conceptele care vor lua cu asalt șoselele in urmatorul deceniu, spun specialiștii din industria auto.

- Dupa cateva zile in care prețurile la carburanți au fost in descreștere, joi, 14 aprilie, benzina s-a scumpit cu 2 bani. Precum anunța Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica, vineri, 14 aprilie, atat benzina, cat și motorina, vor fi din nou mai ieftine.

- Veste de ultim moment de la pompa. Ce diferențe sunt acum intre prețurile la benzina fața de motorina. Dezechilibrul dintre cerere și oferta la motorina pe piața europeana, dar și de pe cea locala, a facut ca diferența de preț dintre un litru de combustibil diesel și unul de benzina sa se dubleze in…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica (ANRE) a anunțat prețul maxim de referința, valabil pentru vineri, 25 martie. Astfel,un litru de motorina va costa 26.22 de lei, cu 6 bani mai mult.