- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a stabilit noi prețuri la carburanți. Pretul benzinei creste cu 13 de bani, astfel ca un litru va costa vineri cel mult 25 de lei si 45 de bani.

- Sunt vești proaste pentru șoferii care au mașini cu motoare pe benzina dupa ce s-a aflat ca prețul acestui combustibil a crescut. Aceasta poate fi considerata vestea momentului de la pompa. Așadar, cu cat a crescut prețul benzinei in Romania. Ce se intampla cu prețul la motorina și benzina. Este vestea…

- In ultima perioada au existat tot mai multe scumpiri, iar carburantul nu a fost lasat deoparte. Prețul sau a crescut in aceasta dimineața cu 4 bani pe litru, conform liderului de piața, Petrom.

- Vineri dimineața, Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a crescut prețul motorinei cu patrui bani pe litru, la o zi dupa ce majorase prețul benzinei cu cinci bani pe litru. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Prețul benzinei și al motorinei in Cluj-Napoca, 16 februarie 2023. Carburanții standard se comercializeaza astazi in Romania cu prețui cuprinse intre 6.51 lei/l și 7.46 lei/l. Prețul unui litru de benzina a crescut cu 0,04-0,06 lei la stațiile de alimentare din țara, in timp ce prețul motorinei…

- In ultimele doua zile, prețurile combustibililor au crescut in țara, in ciuda faptului ca, la inceputul anului 2023, șoferii puteau beneficia de prețuri mai avantajoase la pompa. In prezent, prețul benzinei și motorinei a crescut la stația de alimentare.

- Potrivit statisticilor din ultimele zile, benzina este cea care s-a scumpit cel mai frecvent. In unele stații de alimentare, litrul de benzina se vinde cu aproape 7 lei. In același timp, un litru de motorina se apropie de 8 lei.Primele scumpiri la pompa au avut loc chiar la inceputul anului, cand a…

