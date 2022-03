Stiri pe aceeasi tema

- Pretul pentru un litru de benzina premium a trecut luni pragul de 8 lei, dupa cum arata datele centralizate de platforma Gazonline.ro, dar si cele de pe Monitorul preturilor, aplicatie gazduita de Consiliul Concurentei. Spre exemplu, un litru de benzina premium la statia Rompetrol Otopeni costa azi…

- Coalitia PSD-PNL a validat reducerea temporara, cu 50%, a accizei la carburanti, masura care ar scadea pretul la pompa imediat cu peste 1 leu, anunța Adrian Caciu, ministrul finanțelor. Prețul ar putea scadea cu 1,2 lei pe litru la pompa. Aceasta decizie a fost comentata și de deputatul PNL de Bistrița-Nasaud,…

- Prețul combustibililor la pompa a inceput sa creasca incepand din toamna anului 2020 și continua trendul ascendent. Joi, 17 februarie, unele stații din Cluj-Napoca și din unele comune din județul Cluj au afișat prețuri record, de 7 lei/litru, atat la motorina, cat și la benzina. Prețuri de 7 lei/litru…

- Potrivit datelor din Oil Bulletin, care reuneste evolutia pretului produselor petroliere din statele europene, in perioada 3-24 ianuarie benzina s-a scumpit in Romania cu 4%, iar litrul de motorina a caștigat 5%. In ultima saptamana au avut loc alte scumpiri, astfel ca potrivit datelor publice…

- Pentru 1 litru de benzina, romanii platesc 6,94 de lei, insa sunt stații unde prețul sare de 7 lei.Pentru 1 litru de motorina, romanii platesc pana la la 6,77 de lei. In ultima saptamana prețurile au crescut cu 13 bani.Iar de la inceputul anului, romanii platesc cu peste 50 de bani in plus pentu fiecare…

- De la 1 ianuarie 2022 a intrat in vigoare noua acciza la combustibil, majorata de Guvern, astfel ca soferii care au avut nevoie sa alimenteze au observat ca benzina este mai scumpa cu 7,7 bani pentru un litru iar motorina cu 7 bani pe litru.Potrivit preturilor afisate la pompa, la Rompetrol un litru…

- Benzina si motorina se scumpesc de la 1 ianuarie, ca urmare a cresterii accizelor. Soferii vor plati, cu tot cu TVA, cu circa sapte bani in plus pe litrul de carburant, relateaza Digi24. Aproape jumatate din pretul de la pompa reprezinta taxe care ajung in bugetul de stat. Un litru de benzina a scazut…

