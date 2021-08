Benzina cu plumb, eliminată oficial la nivel global Benzina cu plumb nu mai este utilizata in nicio tara a lumii, a anuntat luni Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Este o „etapa majora” ce va permite salvarea in fiecare an a peste 1,2 milioane de vieti si va economisi peste 2.400 miliarde de dolari, a transmis AFP. La aproape un secol de la […] The post Benzina cu plumb, eliminata oficial la nivel global first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

