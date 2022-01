Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea prețurilor la carburanți, vizibila de la inceputul anului, continua. Prețurile au crescut cu 13-14 bani pe litru doar in ultima saptamana. De la inceputul anului scumpirea este de 41 de bani pe litru. In prezent, potrivit datelor Peco-online.ro, prețul mediu al benzinei la data de 25 ianuarie…

- Prețurile carburanților, de la o zi la alta ating valori record. In Romania, marți, 25 ianuarie, prețul mediu al benzinei era de 6,59 lei pe litru, in timp ce pretul mediu al motorinei ajunsese la 6,52 lei pe litru, potrivit peco-online.ro.„Un preț asemanator in cazul benzinei a mai fost atins in 23…

- Preturile petrolului au crescut marti cu cel putin 1,3% din cauza riscurilor geopolitice legate de tensiunile dintre Ucraina si Rusia, amenintarile pentru infrastructura din Emiratele Arabe Unite si dificiutlatile OPEC+ de a respecta majorarile lunare ale productiei de titei, transmite Reuters.…

- Un nou antirecord la prețurile pentru benzina și motorina. ANRE a afișat prețul maxim de referința, valabil pentru miercuri, 19 ianuarie. Astfel, benzina A 95 se va scumpi cu înca 7 bani și va costa 22.22 lei per un litru, ceea ce înseamna un record absolut în istoria țarii.…

- Prețurile petrolului, care au crescut cu 50% in 2021, vor avansa și mai mult in acest an, previzioneaza analiștii, spunand ca lipsa capacitații de producție și investițiile limitate in sector ar putea duce țițeiul la peste 100 de dolari pe baril, relateaza Reuters.

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica (ANRE) anunța o continua descreștere a prețurilor la produsele petroliere. Astfel, pe parcursul ultimei perioade, prețul maximal la benzina COR 95 a scazut cu 0,67 lei/litru, iar la motorina standard cu 0,35 lei/litru. …

- Prețurile la benzina și motorina continua sa scada, anunța Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica.Astfel, un litru de benzina cu cifra octanica A-95 va costa la 21,40 de lei/litru cu 7 bani mai puțin decat in ultimele trei zile.

- Guvernul Ungariei va plafona preturile combustibililor pentru a proteja consumatorii de cresterea semnificativa a preturilor si a tine sub control majorarea inflatiei, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, transmit MTI si Reuters, preluate de Agerpres.