Benzina a atins cel mai ridicat preț din ultimii 7 ani. Ce sumă trebuie să scoată șoferii din portofel Prețul benzinei in Romania a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 7 ani, dupa ce s-a aflat pe un trend ascendent de la inceputul anului. Prețul motorinei a avut și el o evoluție constanta in 2021 și a atins recent maximul ultimilor 3 ani. Potrivit datelor Peco-online , prețul mediu al benzinei in Romania pe 6 octombrie a fost de 6,09 lei pe litru. Ultima data cand a fost depașita aceasta valoare s-a intamplat in 23 iulie 2014, cand un litru de benzina s-a vandut cu 6,39 lei pe litru, potrivit datelor ZF . Dar la motorina cum stam? Motorina s-a vandut și ea, in medie, cu peste 6 lei pe litru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

