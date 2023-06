Stiri pe aceeasi tema

- Daca in saptamana precedenta se inregistrau, inca, ieftiniri continue la litrul de benzina și motorina, iata ca acest inceput de saptamana incepe cu scumpiri pentru șoferii clujeni.In dimineața de 22 mai, cea mai ieftina benzina din Cluj-Napoca se gasește cu 6,40 lei litrul, la stația Lukoil de pe str.…

- In dimineața de miercuri, 17 mai, s-au anunțat noi ieftiniri la prețurile carburanților. Stațiile din Cluj-Napoca au scazut din nou tarifele pentru benzina și motorina.In Cluj, cea mai ieftina benzina se gasește cu 6,37 lei litrul, la stația Petrom din P-ța Ștefan cel Mare (str. Parang). Stațiile Lukoil…

- Agenția Naționala de Reglemenatre in Energetica (ANRE) anunța noile prețuri ale carburanților pentru vineri, 28 aprilie. Benzina se ieftinește cu 18 bani, iar motorina cu 16 bani. Astfel, litrul de benzina va costa 24,42 lei, iar litrul de motorina 20,20 lei.

- Motorina s-a ieftinit joi, pentru a doua zi consecutiva, si a scazut sub pretul de 7 lei pe litru la Cluj, in premiera de la declansarea razboiului din Ucraina.Care sunt statiile unde a ajuns sa coste motorina sub 7 lei litrul?Joi dimineața, cea mai ieftina motorina standard, care costa 6,96 lei litrul,…

- Motorina s a ieftinit miercuri si a scazut sub pretul de 7 lei pe litru, pentru prima data de la declansarea razboiului din Ucraina.La statiile Lukoil si Petrom, din Constanta, pretul motorinei standard era de 6,98 6.99 lei, pe cand la OMV pretul afisat era de 7,04 lei per litru.La mijlocul lui februarie…

- Benzina s-a scumpit vineri cu 0,005-0,0010 lei pe litru la statiile Mol, cu 0,005-0,005 lei pe litru la Socar, cu 0,005 lei pe litru la Rompetrol si cu 0,003 lei la Petrom si OMV. Motorina s-a ieftinit cu 0,003 lei pe litru la statiile Petrom si OMV. Prețurile carburanților in Cluj-Napoca, 31 martie…

- Benzina s-a ieftinit miercuri cu 0,005 lei pe litru la statiile Socar, cu 0,002 lei pe litru la statiile Rompetrol si Mol si cu 0,001 lei pe litru la statiile Lukoil. Motorina s-a ieftinit cu pana la 0,005 lei pe litru la statiile Rompetrol si Socar, cu 0,004 lei pe litru la Mol si cu 0,002 lei pe litru…

- Prețul benzinei și al motorinei in Romania, 21 in martie 2023. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.52 lei/l și 7.32 lei/l. Benzina s-a ieftinit marti cu 0,005-0,010 la statiile Socar, cu 0,006 lei pe litru la statiile Rompetrol si Mol, cu 0,004 lei la…