Benzi speciale vopsite în roz și verde pe drumurile din Europa Drumurile din toata Europa urmeaza sa fie colorate, in roz și verde, o masura care vizeaza noile benzi de circulație dedicate transportului alternativ nepoluant. Noile benzi vor fi delimitate cu linii roz și verzi. Culorile neobișnuite au fost alese pentru a nu fi confundate cu benzile clasice de circulație, dar și pentru ca sunt vibrante și ieș in evidența cu ușurința, potrivit ObservatorNews. Benzile vor fi poziționate pe marginea drumurilor europene și sunt dedicate persoanelor care aleg un transport alternativ nepoluant, precum biciclete, role, patine cu rotile, chiar și micro-mașini, in anumite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de tineri din toata țara au luat parte in weekend la a cincea ediție a proiectului „Campionii sunt pe circuit, nu pe șosele!”, pe care cea mai mare organizație de drift din Romania, RoDrift, l-a organizat pe circuitul Transilvania Motor Ring. Scopul principal a fost de a atrage atenția asupra importanței…

- Revizia programata la CET Sud și o avarie recenta lasa fara apa calda circa 4.800 de blocuri din Capitala. Timp de inca cinci zile mii locuitorii din mai multe cartiere bucureștene vor trebui sa apeleze la clasicul duș rece, impus de Compania Municipala Termoenergetica. Cei mai afectați bucureșteni…

- „Reincep lucrarile la cel mai asteptat proiect energetic in executie: centrala de la Iernut. Ieri Romgaz a dat ordinul de reincepere a lucrarilor la centrala pe gaz de la Iernut. Este cel mai asteptat proiect de productie a energiei electrice din Romania ultimilor ani. Deblocarea acestei investitii…

- Iata care sunt cele mai semnificative schimbari care intrat in vigoare la inceputul acestei luni, in Republica Moldova. Pedepse mari pentru unele incalcari grave ale regulamentului de circulatie. Viteza excesiv de mare sau neacordarea de prioritate pietonilor vor fi aspru sancționate de polițiști. Se…

- Dupa cinci sute de zile de razboi total, 87% dintre ucraineni se declara in continuare optimisti, potrivit unui sondaj recent. Aceasta credința in victorie și in Europa contrasteaza cu exasperarea elitelor cu privire la tergiversarile SUA, remarca Sylvie Kauffmann, editorialist la Le Monde. CITESTE…

- Europa va avea nevoie de investitii de peste 700 miliarde de euro pe an pentru a-si indeplini obiectivele privind tranzitia energetica, pentru combaterea schimbarilor climatice, se arata intr-un raport publicat de Comisia Europeana.

- Potrivit raportului intocmit de Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT), stupefiantele sunt omniprezente in Europa, transmite Euronews. ”Drogurile sunt peste tot. Niciodata nu au fost atat de multe droguri introduse ilegal in Europa sau produse in Europa”, subliniaza Alexis Goosdeel,…

- In conformitate cu Programul Operațiunilor Europene 2023 al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa (ROADPOL), toata saptamana se desfașoara acțiunea ,,Alcohol & Drugs” pentru combaterea conducerii pe drumurile publice sub influența bauturilor alcoolice sau a unor substanțe psihoactive. Principalele…