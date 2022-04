Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Carlo Ancelotti l-a laudat pe atacantul Karim Benzema, autor a trei goluri in victoria obtinuta de Real Madrid in meciul cu Cheslea, spunand despre internationalul francez in varsta de 34 de ani ca este mai bun pe zi ce trece, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Francezul Kylian Mbappe, care a adus victoria echipei Paris Saint-Germain in meciul cu Real Madrid (1-0), disputat marti seara pe Parc des Princes, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, a ajuns la cinci goluri inscrise de la debutul actualei editii a celei mai importante…

- Atacantul de la Manchester United și Portugalia, Cristiano Ronaldo, a profitat de o mini-pauza a sezonului Premier League pentru a merge la un eveniment Expo2020 din Dubai. Fostul star de la Real Madrid a participat la o sesiune de intrebari și raspunsuri și a semnat tricouri Manchester United pentru…

- Potrivit presei spaniole, locuinta lui Karim Benzema a fost sparta de hoti, duminica, in timp ce atacantul juca in meciul pe care echipa lui, Real Madrid, l-a termiant la egalitate, scor 2-2, pe teren propriu, cu Elche, in LaLiga, informeaza lequipe.fr, citat de news.ro. Valoarea prejudiciului…

- Atacantul francez Karim Benzema a ratat primul sau penalty in tricoul lui Real Madrid, duminica, in partida incheiata la egalitate pe teren propriu in compania formatiei Elche (scor 2-2), in cadrul etapei a 23-a a campionatului de fotbal al Spaniei, informeaza EFE. Benzema a sutat balonul…

- „Siuu”, strigatul de bucurie al lui Cristiano Ronaldo din vremea in care acesta evolua la Real Madrid, se aude in tribune la majoritatea meciurilor de la Australian Open. A devenit un obicei ca spectatorii de la meciurile actualei ediții de Australian Open sa strige „Siuu” in timpul meciurilor. S-a…

- Atacantul portughez al echipei Manchester United, Cristiano Ronaldo, a fost premiat de FIFA in cadrul galei The Best de la Zurich, dupa ce a reusit sa devina cel mai bun marcator din istoria echipelor nationale, cu 115 goluri, conform news.ro. "Este un vis devenit realitate. In primul rand,…

- Zlatan Ibrahimovic (40 de ani) a reușit sa deschida scorul in victoria lui Milan la Veneția, scor 3-0. Suedezul a ajuns astfel la 80 de adversari diferiți impotriva carora a marcat, in primele 5 campionate ale Europei. Ibrahimovic iși continua forma excelenta, in ciuda faptului ca a ajuns la varsta…