Bentley trece la producția exclusivă de automobile electrice până în 2030 Producatorul auto de lux Bentley și-a facut publice planurile de a fabrica doar automobile electrice pana in 2030, anunța BBC, potrivit Mediafax. Pana atunci, compania iși va schimba gama de modele, pentru a oferi doar mașini hibride plug-in sau electrice cu baterie pana in 2026. Bentley, deținuta de Volkswagen, iși propune sa devina complet neutra din punct de vedere al emisiilor de carbon in producție in decurs de un deceniu.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

