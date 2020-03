Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o serie de imagini teaser de-a lungul ultimelor saptamani, Bentley a dezvaluit noul sau model, dezvoltat de divizia de personalizare Mulliner, prin intermediul a doua fotografii oficiale. Bentley Mulliner Bacalar a preluat numele lacului Bacalar din Mexic, britanicii continuand tradiția de a folosi…

- Volkswagen a publicat primele imagini și detalii referitoare la noul Touareg R. SUV-ul de performanța dezvoltat de constructorul german este echipat cu un sistem plug-in hybrid de propulsie și va fi expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Geneva, eveniment care iși deschide porțile la inceputul…

- O zi mare pentru micul sat din Molsheim, Franta, care e un loc plin de tradiție și bastina celor mai exclusiviste mașini hiper sport din lume. La trei ani dupa ce primul client a primit noul sau Chiron, iata ca producția-i a ajuns la a doua jumatate.

- Mulliner, divizia de personalizare din cadrul Bentley, a publicat o imagine teaser și un scurt clip video cu viitorul Bacalar. Conform oficialilor producatorului britanic, modelul va fi fabricat manual intr-un numar limitat de exemplare și va fi expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Geneva…

- Bugatti susține ca viitoarele sale modele vor continua tradiția producatorului din Molsheim de a oferi hypercar-uri cu bine-cunoscutul propulsor W16. CEO-ul Stephan Winkelmann a declarat ca motorul va fi pastrat in oferta și "in urmatorul deceniu", intrucat "Bugatti are o misiune diferita" fața de celelalte…

- Un nou scandal in industria auto. Doua modele ar putea fi interzise in Europa Automobilele Jeep Grand Cherokee si Suzuki Vitara echipate cu motoare diesel depasesc normele europene privind emisiile de oxid de azot si trebuie sa remedieze aceasta situatie. Autoritatea rutieră din Olanda (RDW) a…

- Luxul se vinde bine. Bugatti a gasit, anul trecut, cumparatori pentru toate modelele produse, cu prețuri intre 2,5 și 5 mil. euro bucata Toti constructorii auto au inceput sa lanseze modele hibride sau electrice, insa constructorul francez Bugatti ramane un caz aparte, ramanand fidel modelelor super-sportive…

- In ciuda problemelor cu care se confrunta in unele țari și regiuni, Volkswagen a avut un an 2019 bun din perspectiva vanzarilor la nivel de grup. Grupul german, care cuprinde brandurile VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Scania și MAN, a comercializat anul trecut 10.8 milioane…