- Bentley a prezentat Bentayga facelift la inceputul lunii iulie. Versiunea imbunatațita a SUV-ului britanic propune o serie de modificari atat la nivel exterior, cat și la interior. Pentru moment, britanicii ofera doar motorizarea V8 cu 550 CP. Constructorul a anunțat acum ca Bentayga facelift a intrat…

- Oricat se chinuie BMW sau Mercedes sau Bentley sa faca un SUV puternic, americanii de la Dodge reusesc sa-si pastreze si in acest an prima pozitie. Este vorba evident de gama Dodge Durango SRT Hellcat care ofera ca si pana acum o putere maxima de 710 CP, insa exista deja si un pachet…

- Desi asupra societatii planeaza o stare de incertitudine, in comuna Vulcana Pandele, administrația locala, condusa de primarul Radu Vasile nu a oprit lucrarile si merge inainte cu speranta ca vor veni si vremuri mai bune.

- La inceputul lunii iunie, Bentley deschidea șampania la uzina din Crewe: producatorul britanic anunța ca SUV-ul Bentayga a ajuns la borna 20.000 de unitați. Acum, constructorul britanic prezinta versiunea imbunatațita a primului SUV Bentley. Bentayga facelift promite cateva noutați la nivel exterior,…

- Audi a publicat primele imagini și detalii referitoare la Q5 facelift. SUV-ul producatorului german propune cateva modificari la nivel estetic, o serie de imbunatațiri pentru interior și o motorizare diesel echipata cu sistem mild-hybrid. Audi Q5 facelift va fi disponibil incepand cu toamna anului curent,…

- Seat a publicat luni primele imagini și informații tehnice despre Ateca facelift. Așa cum se intampla in ultimii ani in industria auto, SUV-ul compact a crescut ușor in dimensiuni și are acum o lungime de 4.381 mm, cu 18 mm in plus, in timp ce lațimea de 1.841 mm și inalțimea de 1.615 mm raman neschimbate.…

- Kia Motors a anunțat imbunatațiri semnificative pentru a patra generație a modelului Kia Rio. Modelul ofera o gama de imbunatațiri pentru a revigora poziția automobilului in segmentul B, extrem de competitiv.