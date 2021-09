BenQ lansează proiectoare video cu sunet Bluetooth 2.1 BenQ lanseaza proiectoarele GV30 și GS50, primele modele portabile ce ofera audio Bluetooth 2.1. Sistemul audio integrat ofera un bass profund, detalii clare și efecte audio puternice. Ca exclusivitate la nivel global, cele doua modele ofera sistem audio 2.1 format din difuzoare dedicate pentru sunetele medii și inalte dar și un woofer pentru bass. BenQ […] The post BenQ lanseaza proiectoare video cu sunet Bluetooth 2.1 appeared first on PCNEWS . Citeste articolul mai departe pe pcnews.ro…

Sursa articol si foto: pcnews.ro

