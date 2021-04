Stiri pe aceeasi tema

- Slovacia va impune de miercuri interdictie de circulatie pe timp de noapte, a anuntat Ministerul Sanatatii, in contextul in care aceasta tara se lupta cu cea mai ridicata rata de mortalitate de COVID-19 din lume, transmite AFP potrivit Agerpres. Potrivit unui decret guvernamental, slovacii nu vor…

- Pentru ca romanii vor tomate gustoase, produse in Romania, inca din primavara, chiar daca li se par de fiecare data scumpe, fermierii s-au apucat de treaba. Munca, insa, este una pe care, spun cei mai multi, copiii lor nu vor mai fi dispusi sa o faca.

- Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) a anuntat ca, odata cu majorarea salariului minim brut la 2.300 de lei, a crescut și suma pentru cumpararea retroactiva a vechimii.Astfel, contributia pentru pensii, care reprezinta 25% din salariul brut, se va majora la 575, cu 17 lei mai mult fața de valoarea…

- S.C MILEXIM S.R.L Campia Turzii, angajeaza cu norma intreaga: pizzer bucatar ajutor bucatar ospatar ajutor ospatar barman gestionar recepționer hotel agent de paza. Cv-uri pe adresa : [email protected] Informatii la

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, se plange de faptul ca in 2020 nu a avut concediu. El le transmite celor care cred ca munca la stat e ușoara ca nu e chiar așa. Citește și: RAPORT despre Wuhan facut de Departametul de Stat al SUA: 'Un accident de laborator ar putea semana cu un…

- CHIȘINAU, 20 ian - Sputnik. Din cauza granițelor inchise in legatura cu pandemia, șantierele de construcții din Federația Rusa se confrunta cu un deficit de forța de munca. Cu toate acestea, unele companii rusești au inceput deja sa rezolve aceasta problema impreuna cu structurile autorizate…

- CONSTRANGERE…Tot mai mulți vasluieni reclama faptul ca sunt amenințați, mai mult sau mai puțin voalat de catre șefii lor, cu pierderea locului de munca in cazul in care nu se vor vaccina impotriva COVID-19. Fie ca vorbim de farmaciști, lucratori in panificație sau angajați ai firmelor de transport persoane,…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Gorj a dat drumul la eliberarea carnetelor de munca inca de la inceputul lunii. Astfel, zeci de carnete au fost deja eliberate angajatorilor pentru a fi inmanate titularilor. Potrivit reprezentantilor ITM Gorj,...