- Polițiștii din cadrul Secției de poliție Ramnicelu, au identificat principalul banuiți de comiterea unui furt de legume de pe un teren agricol. In urma activitaților specifice desfașurate, polițiștii au depistat un barbat in varsta de 29 de ani, din Ramnicelu, banuit de savarșirea faptei.

- Alex Dima de la ”Romania, te iubesc!” a studiat teologia. Cunoscutul reporter de investigații din Romania, realizatorul multor anchete jurnalistice de ecou național, s-a pregatit inițial sa devina preot. Alex Dima de la ”Romania, te iubesc!” are 45 ani și este tatal unei fetițe care s-a nascut odata…

- Zilele acestea ar trebui sa aiba loc un exercițiu militar in largul Marii Negre. Trupele participante, mai ales cele americane sunt avertizate de Kremlin sa stea departe de țarmul rusesc. Avertizarea vine și pe fondul existent de tensiuni intre cele doua state pe marginea zonei din Crimeea. Avertismentul…

- Rusia a avertizat marți Statele Unite sa se asigure ca navele sale de razboi stau departe de Crimeea (anexata de Putin in 2014) „spre binele lor”, numind desfașurarea lor in Marea Neagra o provocare menita sa testeze nervii rușilor. Doua nave de razboi americane sunt așteptate sa soseasca in Marea…

- Restricțiile impuse de autoritați, de mai bine de un an, la vreme de pandemie, nu il impiedica pe Benone Sinulescu sa planifice, cel mai probabil in luna iunie, o noua ediție a Festivalului Național Concurs de Muzica Populara “Benone Sinulescu”. El vrea ca evenimentul muzical, care va avea loc la Buzau,…

- 76 de cazuri noi de coronavirus și 2 decese, raportate sambata, la Buzau. Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 17 și 91 de ani in timp ce persoanele decedate in urma infecției cu coronavirus aveau 71 și respectiv 73 de ani și erau din Costești și Ramnicelu. Iata mai jos raportul zilnic…

- Pe 11 martie 2020 se inchideau școlile. Elevii credeau ca vor avea o „vacanța” de o saptamana-doua și apoi se vor intoarce la școala, la viața lor. Doar ca pandemia a avut alte planuri pentru omenire. Cinci elevi din Buzau au povestit pentru Școala 9 cum a fost acest an in care n-au mai putut sa iși…

- Horoscop 14 februarie 2021. Astrele îți aduc cele mai importante vești în aceasta zi. Mai multe zodii traiesc momente speciale. Berbec Zodia Berbec. E momentul sa fiți mai activi. Nu mai stați închiși și izolați de ceilalți…