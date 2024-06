Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu se declara pregatit sa incheie un ”acord partial” cu miscarea islamista palestiniana Hamas in vederea eliberarii a cel putin unei parti a ostaticilor, relateaza RFI, potrivit news.ro.”Sfarsitul luptelor in (Fasia) Gaza fara eliberarea tuturor ostaticilor ar…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar putea sa treneze incheierea razboiului in Fasia Gaza din motive politice proprii, a apreciat presedintele american Joe Biden intr-un interviu publicat marti de revista Time, potrivit Reuters. Aceste comentarii ale lui Biden in interviul acordat in data de 28…

- Conditiile pentru ajungerea la o „incetare a focului permanenta” in Fasia Gaza nu s-au schimbat si ele includ „distrugerea'” Hamas si „eliberarea tuturor ostaticilor” din enclava palestiniana, a avertizat sambata premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca nu va exista o incetare permanenta a focului in Gaza pana cand capacitațile militare și de guvernare ale Hamas nu vor fi distruse, scrie Reuters. Comentariile sale au fost facute dupa ce președintele american Joe Biden a declarat ca Israelul a propus…

- "Batalia de la Rafah" in sudul Fasiei Gaza este "decisiva" pentru Israel, angajat in peste sapte luni de razboi impotriva miscarii palestiniene Hamas, a declarat joi premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza AFP, conform Agerpres.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins duminica cererile Hamas de a pune capat razboiului in Fasia Gaza in schimbul eliberarii ostaticilor, afirmand ca aceasta ar mentine la putere gruparea islamista palestiniana, care va reprezenta in continuare o amenintare pentru securitatea Israelului,…

- Iranul a promis ca "aceasta crima lașa nu va ramane fara raspuns", dupa atacul aerian de luni asupra consulatului sau din Damasc, insa opțiunile Teheranului pentru a razbuna acest bombardament sunt mai degraba limitate ca amploare și numar, au declarat, pentru BBC, mai mulți experți in studii internaționale.Treisprezece…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu le-a spus familiilor soldatilor rapiti si tinuti ostatici de Hamas ca fortele acestei tari „nu vor lasa pe nimeni in urma”, potrivit unei declaratii transmise de biroul sau, citate de CNN.