- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a indicat ca va merge saptamana viitoare la Moscova pentru a discuta cu presedintele Vladimir Putin despre prezenta Iranului in Siria, relateaza duminica agentia Xinhua. Exprimandu-se la inceputul reuniunii saptamanale a cabinetului, Netanyahu a afirmat…

- Presedintele rus Vladimir Putin intentioneaza sa se intalneasca cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu saptamana viitoare si de asemenea cu emirul Qatarului daca se va deplasa la Moscova pentru a urmari un meci in cadrul Cupei Mondiale 2018, a anuntat miercuri Kremlinul, informeaza Reuters.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu va efectua o vizita la Moscova in data de 11 iulie, ocazie cu care va fi primit de presedintele rus Vladimir Putin, anunta serviciul de presa al guvernului israelian intr-un...

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a discutat cu președintele rus Vladimir Putin despre atacurile cu rachete pe care armata israeliana le-a intrerpins in mod repetat asupra obiectivelor strategice din Siria in ultimele luni. Potrivit lui Netanyahu, conversația cu liderul rus i-a confirmat increderea…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat miercuri dorinta de a mentine coordonarea in materie de securitate cu Rusia in Siria, in contextul in care Moscova sprijina atat regimul sirian, cat si pe aliatul sau iranian, ambii inamici ai Israelului, informeaza France Presse. Declaratia sa intervine…