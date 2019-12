Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, inculpat de peste o luna in special pentru coruptie, s-a proclamat joi invingator in primarele pentru desemnarea sefului partidului sau de dreapta, Likud, pe care il va conduce in perspectiva alegerilor parlamentare din martie, anunta AFP si dpa. "O victorie…

- Premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu infrunta o fronda - in urma unor esecuri de a forma un guvern si dupa ce a fost inculpat de coruptie - in calitate de sef al Partidului Likud, condusa de catre deputatul Gideon Saar, care si-a lansat o campanie cu scopul de a-i smulge functia, relateaza…

- Premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu infrunta o fronda - in urma unor esecuri de a forma un guvern si dupa ce a fost inculpat de coruptie - in calitate de sef al Partidului Likud, condusa de catre deputatul Gideon Saar, care si-a lansat o campanie cu scopul de a-i smulge functia, relateaza…

- Deputatul israelian Gideon Saar, singurul rival al premierului interimar Benjamin Netanyahu in cursa pentru conducerea partidului Likud (dreapta), a calificat drept o "iluzie" solutia celor doua state sustinuta in general de comunitatea internationala pentru conflictul israeliano-palestinian, relateaza…

- Mii de persoane au manifestat marti seara la Tel-Aviv in sprijinul premierului israelian Benjamin Netanyahu, inculpat saptamana trecuta pentru coruptie, relateaza AFP. ”Netanyahu, poporul este cu tine” si ”Nu dictaturii judiciare”, se putea citi pe afise purtate de manifestanti. Pentru aceasta manifestatie,…

- ''Netanyahu, poporul este cu tine'' si ''Nu dictaturii judiciare'', se putea citi pe afise purtate de manifestanti. Mii de persoane isi manifesta sprijinul pentru NetanyahuPentru aceasta manifestatie, prima de la anuntarea punerii sub acuzare a sefului guvernului israelian, Likud, partidul…

- Rezultatul votului de duminica de la alegerile prezidentiale a aratat ca romanii vor schimbarea scenei politice. Primii doi candidati ai dreptei au luat peste 50% din votul electoratului. Alianta USR PLUS si Dan Barna au facut o campanie in acord cu principiile pe care le-am adus pe scena politica inca…

- Cei 120 de deputati ai Knessetului, alesi in urma legislativelor din 17 septembrie, au depus juramantul si au facut fotografii la sfarsitul dupa-amiezii la Ierusalim, insa fara prea mare tragere de inima, in conditiile in care tara se afla in continuare intr-o criza politica pe care alegerile nu…