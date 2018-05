Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat marti Iranul ca desfasoara 'arme foarte periculoase' in Siria in cadrul unei campanii de amenintare a Israelului, transmite Reuters.



Iranul ''pledeaza in mod deschis, zilnic, pentru distrugerea, pentru eliminarea Israelului de pe fata Pamantului si recurge la o agresiune constanta impotriva noastra'', a declarat Netanyahu in timpul unei vizite in Cipru.



''Acum (Iranul) cauta sa planteze arme extrem de periculoase in Siria - cu scopul precis de a ne distruge'', a adaugat seful executivului…