- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi, 19 octombrie, ca atacul Hamas asupra Israelului a avut ca scop impiedicarea extinderii relațiilor de pace in Orientul Mijlociu și i-a cerut premierului britanic Rishi Sunak sa continue sa sprijine contraofensiva israeliana din Fașia Gaza, informeaza…

- Dupa intrevederea dintre premierul Romaniei, Marcel Ciolacu și omologul sau Israelian, Benjamin Netanyahu, cei doi au facut declarații comune privind situația din Israel și Fașia Gaza. Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, s-a intalnit astazi cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și cu reprezentanții…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a sosit vineri, 13 octombrie, la Tel Aviv, pentru o vizita in semn de solidaritate cu Israelul, inca sub soc dupa atacul sangeros lansat in urma cu aproape o saptamana de miscarea islamista palestiniana Hamas, informeaza Agerpres. Austin urmeaza sa aiba…

- Joe Biden a cerut miercuri Israelului sa respecte "legile razboiului" in raspunsul sau la atacul fara precedent lansat sambata din Fasia Gaza impotriva teritoriului sau de miscarea islamista palestiniana Hamas, informeaza News.ro."Unul dintre lucrurile pe care i le-am spus (premierului israelian…

- In cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american Joe Biden, premierul israelian Benjamin Netanyahu a adus in discuție, in contextul unuia dintre cele mai grave atacuri asupra țarii sale din ultimele decenii, posibilitatea ca trupele israeliene sa intre in Fașia Gaza, iar liderul de la Casa…

- Israelul a anuntat, duminica, lansarea de atacuri impotriva organizatiei extremiste Hamas ca raspuns la atacurile-surpriza pe scara larga ale gruparii din Fasia Gaza, informeaza DPA. Consiliul de securitate al Israelului a aprobat masuri pentru „distrugerea capacitatilor militare si guvernamentale”…

- Soldatii israelieni au misiunea de a evacua in termen de 24 de ore toti locuitorii din zonele israeliene din jurul Fasiei Gaza, unde „lupte eroice sunt in desfasurare pentru eliberarea ostaticilor”, a declarat duminica purtatorul de cuvant al armatei israeliene, citat de France Presse. „Misiunea noastra…

