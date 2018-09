Stiri pe aceeasi tema

- James Jeffrey, reprezentantul Statelor Unite privind problemele cu Siria va face o vizita oficiala in Israel, Turcia si Iordania, de duminica pana marti, aceasta fiind prima sa vizita oficiala in strainatate de cand a fost numit in functie, a transmis Departamentul de Stat, relateaza Reuters.

- Uniunea Europeana va ajunge sa regrete planul sau de ajutor economic pentru Iran, a avertizat vineri premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat intr-o vizita oficiala in Lituania, potrivit dpa. 'Cred ca a da bani acestui regim in acest moment este o mare greseala si aceasta ar trebui oprit',…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a anulat joi vizita planificata in Columbia, mentionand 'situatia din sudul tarii', informeaza agentia de presa Xinhua, potrivit Agerpres. Anularea neasteptata a vizitei intervine in contextul informatiilor privind progresele inregistrate in negocierile…

- La doua luni de la ultima vizita, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, se deplaseaza, astazi, din nou in Rusia. El va avea o intrevedere cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin. Cei doi vor discuta despre relatiile bilaterale intre cele doua tari, reglementarea conflictului israelo-palestinian si…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu va efectua miercuri o vizita in Rusia, ocazie cu care se va intalni cu presedintele rus Vladimir Putin, pentru discutii privind cooperarea bilaterala si chestiuni de interes international, inclusiv conflictul Israel-palestinieni ori razboiul din Siria.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a indicat ca va merge saptamana viitoare la Moscova pentru a discuta cu presedintele Vladimir Putin despre prezenta Iranului in Siria, relateaza duminica agentia Xinhua, informeaza Agerpres.Exprimandu-se la inceputul reuniunii saptamanale a cabinetului,…

