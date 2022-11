Stiri pe aceeasi tema

- Benjamin Netanyahu si aliatii sai de dreapta au obtinut majoritatea locurilor in parlamentul israelian la alegerile legislative desfasurate pe 1 noiembrie, a anuntat joi Comisia Electorala israeliana, transmite AFP. Cu 32 de mandate pentru partidul Likud al fostului premier Netanyahu, 18 pentru partidele…

