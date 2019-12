Stiri pe aceeasi tema

- Premierul in exercitiu israelian Benjamin Netanyahu - inculpat de coruptie si contestat pe plan intern prima oara dupa un deceniu - a fost reales confortabil la conducerea Partidului sau Likud (dreapta), pe care-l va conduce din nou in alegerile din martie, relateaza AFP.

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, inculpat de peste o luna in special pentru coruptie, s-a proclamat joi invingator in primarele pentru desemnarea sefului partidului sau de dreapta, Likud, pe care il va conduce in perspectiva alegerilor parlamentare din martie, anunta AFP si dpa."O…

- Mii de persoane au manifestat marti seara la Tel-Aviv in sprijinul premierului israelian Benjamin Netanyahu, inculpat saptamana trecuta pentru coruptie, relateaza AFP. ”Netanyahu, poporul este cu tine” si ”Nu dictaturii judiciare”, se putea citi pe afise purtate de manifestanti. Pentru aceasta manifestatie,…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin i-a incredintat miercuri lui Benny Gantz mandatul pentru formarea unui nou guvern, dupa esecul eforturilor premierului in exercitiu, Benjamin Netanyahu, de a asigura majoritatea pentru un nou cabinet, transmite Reuters, citata de Agerpres. Gantz, liderul partidului…

- Cei 120 de deputati ai Knessetului, alesi in urma legislativelor din 17 septembrie, au depus juramantul si au facut fotografii la sfarsitul dupa-amiezii la Ierusalim, insa fara prea mare tragere de inima, in conditiile in care tara se afla in continuare intr-o criza politica pe care alegerile nu…