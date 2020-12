Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Benjamin Netanyahu a devenit sambata primul cetatean israelian care se vaccineaza impotriva COVID-19 si le-a cerut conationalilor lui sa-si depaseasca temerile si scepticismul, cu o zi inaintea lansarii oficiale a campaniei de vaccinare impotriva noului coronavirus, transmit DPA si AFP. …

- Analiștii Wall Street proiecteaza Pfizer, iar Moderna va genera 32 de miliarde de dolari din veniturile vaccinului Covid-19 – doar anul viitor. Acest lucru nu ține cont de finanțarile deja primite de aceste companii pentru a ajuta la incetarea celei mai grave pandemii dintr-un secol. Acest impuls de…

- Un pui de girafa care a venit pe lume saptamana aceasta in Marea Britanie a primit numele Margaret, in onoarea primei persoane vaccinate impotriva maladiei COVID-19 in aceasta tara, informeaza DPA, preluat de Agerpres. Margaret Keenan, in varsta de 90 de ani, a fost prima persoana din lume care a…

- Judecatorul Bogdan Mateescu a fost ales in funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, iar procurorul Florin Deac in funcția de vicepreședinte. Judecatorul Bogdan Mateescu a primit 13 voturi „pentru”, 3 „impotriva” și doua voturi nule. Procuror Florin Deac a primit 13 voturi „pentru”…

- Medicul militar, Valeriu Gheorghita, șef al Comitetului National de conducere a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, a explicat, la Digi 24, cum se va desfașura intregul proces. Valeriu Gheorghița a precizat ca vaccinarea impotriva virusului SARS-CoV-2 va fi gratuita. El a precizat ca vaccinarea…

- Inspectorul școlar general Mihai Mureșan, șeful Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Nasaud este convins ca Romania ar trebui sa ia exemplul Franței sau Angliei, țari care ”au inchis tot mai puțin școala”. ”Mai multe studii au aratat ca școala nu este principalul factor de raspandire a virusului…

- Norvegia va oferi vaccinul impotriva COVID-19 gratuit cetatenilor sai, acesta urmand sa fie inclus in programul national de vaccinare, a anuntat marti guvernul de la Oslo, potrivit Reuters, preluat de Agerpres. ”Dorim ca un numar cat mai mare de oameni posibil sa beneficieze de oferta de a primi un…

- Grupul farmaceutic american Johnson & Johnson a anuntat, luni, suspendarea testelor clinice ale unui vaccin anti-COVID-19 deoarece unul din participantii la teste s-a imbolnavit, informeaza marti AFP si dpa, conform Agerpres. “Am oprit temporar dozarea suplimentara in toate testele noastre clinice ale…