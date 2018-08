Uniunea Europeana va ajunge sa regrete planul sau de ajutor economic pentru Iran, a avertizat vineri premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat intr-o vizita oficiala in Lituania, potrivit dpa. "Cred ca a da bani acestui regim in acest moment este o mare greseala si aceasta ar trebui oprit", a spus premierul israelian, referindu-se la cele 18 milioane de euro (20,9 milioane de dolari) pe care UE intentioneaza sa le puna la dispozitia Iranului in cadrul eforturilor pentru mentinerea acordului nuclear in urma reinstituirii sanctiunilor americane. Comisia Europeana a aprobat joi acordarea acestui…