Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, afirma ca tara nu urmareste sa cucereasca, sa ocupe sau sa guverneze Fasia Gaza dupa ce razboiul cu Hamas se incheie, potrivit BBC. Benjamin Netanyahu a declarat pentru televiziunea americana Fox News ca va fi nevoie de ”o forta credibila” pentru a intra in…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi ca tara sa nu incearca sa cucereasca, sa ocupe sau sa guverneze Fasia Gaza dupa razboiul sau impotriva Hamas, dar va fi nevoie de o „forta credibila” pentru a intra in enclava palestiniana, daca va fi necesar, pentru a preveni aparitia amenintarilor…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins din nou, luni, ideea unei incetari a focului in Fasia Gaza in absenta eliberarii ostaticilor rapiti de miscarea islamista palestiniana Hamas. „Nu va exista nicio incetare a focului, nicio incetare generala a focului in Gaza fara eliberarea ostaticilor…

- Un ministru ultranationalist israelian a fost sanctionat duminica de premierul Benjamin Netanyahu, dupa ce a afirmat ca recurgerea de catre Israel la bomba nucleara in Gaza in actualul razboi impotriva gruparii islamiste palestiniene Hamas reprezinta o „optiune”, relateaza AFP. Ministrul patrimoniului,…

- Armata israeliana iși continua incursiunea terestra in Fașia Gaza și a anunțat vineri ca trupele sale „au descoperit și neutralizat” tuneluri ale Hamas din teritoriu. De asemenea, Forțele de Aparare ale Israelului au publicat o inregistrare a unui apel in care un oficial medical din Gaza spune ca Hamas…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni ca Israelul nu este de acord cu un armistitiu cu gruparea islamista Hamas, care controleaza Fasia Gaza, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres. Netanyahu a afirmat intr-o conferinta de presa ca orice conflict face involuntar victime civile,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis duminica sa “demoleze Hamas”, in timp ce trupele sale se pregateau sa intre in Fașia Gaza in urmarirea militanților islamiști, noteaza Reuters. Israelul le-a cerut locuitorilor din Gaza sa evacueze sudul, ceea ce sute de mii de oameni au facut deja in…

- La o saptamana de la atacul terorist al Hamas, sute de israelieni asteapta o veste de la rudele lor rapite de teroristii palestinieni. La o demonstratie a rudelor celor rapiti, din Tel Aviv, a fost vizibil si un mesaj in limba romana, cu textul: Familia lui e in Gaza.