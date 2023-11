Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni seara ca Israelul va lua in considerare „mici pauze tactice” in lupta pentru a facilita intrarea ajutoarelor sau ieșirea ostaticilor din Fașia Gaza, insa a respins ideea unei incetari generale a focului. In același timp, Netanyahu a spus ca tara…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins din nou, luni, ideea unei incetari a focului in Fasia Gaza in absenta eliberarii ostaticilor rapiti de miscarea islamista palestiniana Hamas. „Nu va exista nicio incetare a focului, nicio incetare generala a focului in Gaza fara eliberarea ostaticilor…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni ca tara sa isi va asuma "responsabilitatea generala pentru securitatea" Fasiei Gaza pentru o perioada nedeterminata, dupa incheierea razboiului cu Hamas, informeaza AFP.

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat vineri ca i-a spus secretarului american de stat Antony Blinken ca Israelul nu va fi de acord cu niciun armistitiu temporar in Fasia Gaza pana cand ostaticii detinuti de Hamas nu sunt eliberati, dupa ce acesta a solicitat

- Intr-o scurta declarație televizata inainte de inceperea Shabbatului, premierul Benjamin Netanyahu a declarat ca i-a spus secretarului de stat american Antony Blinken, aflat in vizita, ca respinge orice intrerupere temporara a luptei impotriva Hamas care nu include „eliberarea ostaticilor noștri”.

- Joe Biden, interpelat miercuri in cadrul unei reuniuni politice privind conflictul dintre Israel si Hamas, s-a declarat in favoarea unei „pauze” pentru a permite „prizonierilor” sa paraseasca enclava, scrie AFP. Presedintele american, care candideaza pentru un al doilea mandat, vorbea la un eveniment…

- Israelul a oferit mișcarii Hamas o incetare a focului in schimbul eliberarii tuturor ostaticilor și al eliberarii cadavrelor cetațenilor morți ai statului evreu din Gaza, relateaza Al Arabiya cu referire la surse.Potrivit surselor, Israelul și Hamas, cu medierea Qatarului și a Egiptului, negociaza…

- Israelul nu ar permite intrarea de combustibil in Gaza chiar daca toti ostaticii ar fi eliberati, a declarat luni la CNN Mark Regev, consilier superior al premierului Benjamin Netanyahu, transmite CNN, citat de news.ro."In acest moment nu avem niciun interes ca mai mult combustibil sa ajunga la masina…