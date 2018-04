Benjamin Netanyahu: Israelul are "dovezi concludente" privind un program nuclear iranian secret

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii (SUA) nu au luat "nicio decizie" asupra acordului nuclear iranian, a dat asigurari joi secretarul american pentru aparare, Jim Mattis, ezitand totodata sa descrie acordul ca fiind "in interesul tarii" dupa cum a facut-o inainte, informeaza AFP. "Pot sa va asigur…

- Teheranul si Moscova au respins miercuri orice nou acord in dosarul nuclear iranian, denuntand declaratii ale lui Donald Trump si Emmanuel Macron care au anuntat cu o zi inainte ca intentioneaza sa ”lucreze impreuna” la un nou text, relateaza AFP. Rezultatul unor negocieri diplomatice dure intre…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Iohannis face jocul Germaniei și Franței la capitolul mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Un joc agreat in mod constant și de Rusia, aflata intr-un puternic parteneriat cu Berinul. Germania și Franța sunt statele care i-ar putea garanta lui Klaus Iohannis…

- Javad Zarif, ministrul de Externe al Iranului, l-a avertizat, duminica, pe presedintele SUA, Donald Trump, sa nu rupa acordul nuclear semnat în 2015 cu Teheranul, adaugând ca un astfel de gest ar genera un precedent periculos, relateaza site-ul postului CNN. Oficialul iranian…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, joi, ca tara sa nu se va alatura unor posibile atacuri impotriva Siriei, insa a adaugat ca sustine eforturile statelor occidentale duse impotriva folosirii armelor chimice, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Germania nu va fi…

- Potrivit Organizației Mondiale a Turismului Națiunilor Unite, turismul mondial tocmai a atins punctul sau cel mai inalt in ultimii șapte ani. De fapt, datele preliminare ale organizațiilor arata ca peste un miliard de persoane au calatorit pe plan internațional anul trecut, cu o creștere…

- Romania urca 5 locuri in clasamentul celor mai fericite țari, pana pe locul 52 Romania a urcat cinci locuri in clasamentul celor mai fericite țari din lume, clasandu-se pe locul 52 dintr-un total de 156 țari, potrivit unui raport al ONU prezentat miercuri in Vatican. Daca in clasamentul din 2017…

- Serghei Riabkov, ministrul adjunct de Externe al Rusiei, a declarat ca Moscova exclude posibilitatea unui revizuiri in acest moment a acordului nuclear a Iranului, in pofida presiunilor in acest sens exercitate de Washington, informeaza agentia de stiri Tass. "Nu exista nici o modalitate…