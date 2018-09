Benjamin Netanyahu: Israelul acţionează constant pentru a limita înarmarea duşmanilor săi Israelul actioneaza constant pentru a-si impiedica dusmanii sa se doteze cu arme sofisticate, a declarat duminica premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa un atac asupra aeroportului din Damasc atribuit statului israelian de surse ale regimului sirian, informeaza AFP.



"Israelul actioneaza constant pentru a-si impiedica dusmanii sa se doteze cu arme sofisticate. Liniile noastre rosii sunt mai clare ca oricand, iar hotararea noastra pentru ca acestea sa fie respectate este mai puternica decat oricand", a apreciat Netanyahu in timpul unui consiliu de ministri, potrivit unui comunicat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

