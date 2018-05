Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat marti Iranul ca desfasoara 'arme foarte periculoase' in Siria in cadrul unei campanii de amenintare a Israelului, transmite Reuters. Iranul ''pledeaza in mod deschis, zilnic, pentru distrugerea, pentru eliminarea Israelului…

- Iranul va distruge Israelul in cazul in care Guvernul israelian nu renunta la "jocurile copilaresti", ameninta un comandant al Gardienilor Revolutiei iraniene, referindu-se la presupusele atacuri israeliene din Siria.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat miercuri cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, caruia i-a cerut sa nu destabilizeze Siria, informeaza Reuters. Intr-o convorbire telefonica cu Netanyahu, Putin a insistat ca Israelul trebuie sa se abtina de la orice actiuni destabilizatoare…

- Donald Trumpsi sotia sa Melania i-au intampinat pe Netanyahu si sotia lui Sara la intrarea in Casa Alba inainte ca cei doi lideri sa faca declaratii de presa comune privind mutarea ambasadei americane la Ierusalim. Trump le-a spus reporterilor ca intentioneaza sa construiasca rapid noua ambasada…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminica Iranul in legatura cu orice agresiune, aratand un fragment prezentat ca o bucata dintr-o drona care ar fi provenit din Siria, doborata saptamana trecuta deasupra teritoriului israelian, relateaza AFP."Nu testati determinarea Israelului!",…

