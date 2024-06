Stiri pe aceeasi tema

- Primele concluzii ale anchetei israeliene privind evenimentul de duminica soldat cu numeroase victime in orasul Rafah din sudul Fasiei Gaza sunt ca un atac aerian impotriva comandantilor Hamas a declansat un incendiu masiv in tabara de corturi, in care au murit cel putin 45 de civili palestinieni, potrivit…

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ) a ordonat vineri, 24 mai, Israelului sa isi inceteze ofensiva militara de la Rafah, in sudul Fasiei Gaza, pentru prevenirea unui genocid in enclava palestiniana, relateaza France-Presse, potrivit news.ro.Cea mai inalta jurisdictie a ONU arata in aceasta hotarare…

- "Batalia de la Rafah" in sudul Fasiei Gaza este "decisiva" pentru Israel, angajat in peste sapte luni de razboi impotriva miscarii palestiniene Hamas, a declarat joi premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza AFP, conform Agerpres.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a menționat pentru prima oara un bilant de 30.000 de morti in razboiul din Fasia Gaza, izbucnit acum mai bine de șapte luni dupa un atac sangeros efectuat de Hamas asupra teritoriului israelian.Intr-un podcast realizat duminica, Netanyahu a evocat un bilanț de…

- Israelul a cerut locuitorilor din mai multe zone din Rafah, in Fasia Gaza, sa plece si sa se indrepte spre „zona umanitara extinsa”, in timp ce se pregateste sa isi intensifice operatiunea militara in extremitatea sudica a Fasiei Gaza, la granita cu Egiptul, relateaza SkyNews, citat de News.ro.In ciuda…

- Israelul urma sa faca primii pași spre o ofensiva terestra in orașul Rafah, din sudul Fașiei Gaza, in aceasta saptamana, dar a amanat aceste planuri, deoarece analizeaza ce raspuns sa dea la atacul Iranului din weekend, au declarat doua surse israeliene pentru CNN.Iranul a lansat in noaptea de sambata…

- Armata israeliana va chema in curand doua divizii de rezervisti pentru noi operațiuni in Fașia Gaza, unde poarta un razboi impotriva organizației islamiste Hamas, transmite agenția de presa Reuters, preluata de Agerpres.„In conformitate cu evaluarea situatiei, IDF (Forțele de aparare ale Israelului…