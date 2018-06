Stiri pe aceeasi tema

- Meir Ben-Shabat urmeaza sa ajunga in Statele Unite marti si se va deplasa la Casa Alba.John Bolton si Meir Ben-Shabat vor actualiza un document de cooperare intre Statele Unite si Israel care contine masuri pentru contracararea Iranului.Cei doi oficiali vor discuta si despre modalitatile…

- Responsabilul european pentru politica externa a UE, Federica Mogherini, va avea marți convorbiri cu miniștrii de externe ai Franței, Germaniei și Marii Britanii pentru armonizarea acțiunilor dupa...

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini ii va primi marti pe ministrii de externe ai Germaniei, Frantei si Marii Britanii, carora li se va alatura apoi si omologul lor iranian, a anuntat vineri UE intr-un comunicat, scrie agerpres.ro.

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini ii va primi marti pe ministrii de externe ai Germaniei, Frantei si Marii Britanii, carora li se va alatura apoi si omologul lor iranian, a anuntat vineri UE intr-un comunicat, relateaza AFP. Aceste intrevederi vor avea loc la o saptamana dupa…

- Ideea ca Europa sa inlocuiasca SUA ca lider global a fost exprimata, in diverse feluri, de mai mulți lideri europeni pe parcursul ultimelor doua zile, dupa ce președintele Donald Trump a retras America din acordul nuclear cu Iranul. Mai intai, președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus ca Europa…

- Franța, Germania și Marea Britanie regreta decizia Statelor Unite de a se retrage din acordul nuclear cu Iranul. Presedintele Donald Trump a anuntat marti seara retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul. France, Germany, and the UK regret the U.S. decision to leave the…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat marti Iranul ca desfasoara 'arme foarte periculoase' in Siria in cadrul unei campanii de amenintare a Israelului, transmite Reuters și Agerpres.