- Israelul va desfasura armata daca Iranul va incerca sa blocheze stramtoarea Bab al-Mandeb care leaga Marea Rosie de Golful Aden, a declarat miercuri prim-ministrul Benjamin Netanyahu, citat de Reuters. Saptamana trecuta, Arabia Saudita a anuntat ca suspenda transporturile de petrol prin…

- Arabia Saudita a anunțat joi ca suspenda temporar tranzitul navelor petroliere prin stramtoarea Bab al-Mandeb din Marea Roșie, una dintre cele mai importante rute de transport al țițeiului din Orientul Mijlociu spre Europa, dupa ce doua nave au fost atacate de rebelii hutti, informeaza Reuters, potrivit…

- Israelul va bloca toate tentativele de traversare a frontierei, a avertizat miercuri premierul israelian, Benjamin Netanyahu, in cursul intrevederii pe care a avut-o la Moscova cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, informeaza site-ul Ynetnews.com, scrie Mediafax.Intalnirea s-a concentrat…

- Israelul a atacat milițiile șiite din Siria susținute de Iran, a anunțat, joi, premierul Benjamin Netanyahu, catalogand aceasta acțiune ca pe un potențial ajutor de a opri exodul refugiaților musulmani catre Europa, informeaza Reuters, citata de mediafax.ro. Oficialii israelieni au dezvaluit faptul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu va efectua incepand de luni un turneu in Europa, in cursul careia se va intalni cu liderii Germaniei, Frantei si Marii Britanii, in incercarea de a obtine sprijinul marilor puteri europene in privinta modificarii acordului atomic cu Iranul.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a indicat ca le va spune liderilor europeni ca Israelul va lansa mai multe atacuri pentru a preveni stabilirea unei prezente iraniene in Siria, relateaza duminica agentia Xinhua.Netanyahu urmeaza sa plece luni intr-o calatorie de patru zile in Europa,…

- Franța, Germania și Marea Britanie regreta decizia Statelor Unite de a se retrage din acordul nuclear cu Iranul. Presedintele Donald Trump a anuntat marti seara retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul. France, Germany, and the UK regret the U.S. decision to leave the…